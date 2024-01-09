За 2023 рік український ринок електромобілів зріс майже втричі

У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше, повідомля є Укравтопром.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Скільки куплено авто

Всього за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто, з нульовим рівнем викидів або у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.

Легкових — понад 36,8 тис. од, комерційних — 770 од.

Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин.

Якщо у 2022 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 17%, то за підсумками минулого року — майже 20%.

Топ-5 нових електромобілів

VW ID.4 — 2655 од.;

Dong Feng/ Honda M-NV — 559 од.;

VW ID.6 — 491 од.;

Honda eNS1 — 327 од.;

BYD Song — 189 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів