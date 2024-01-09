У грудні 2023 року український автопарк поповнили понад 4,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже утричі більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.
9 січня 2024, 9:05
За 2023 рік український ринок електромобілів зріс майже втричі
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Скільки куплено авто
Всього за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто, з нульовим рівнем викидів або у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.
Легкових — понад 36,8 тис. од, комерційних — 770 од.
Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин.
Якщо у 2022 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 17%, то за підсумками минулого року — майже 20%.
Топ-5 нових електромобілів
- VW ID.4 — 2655 од.;
- Dong Feng/ Honda M-NV — 559 од.;
- VW ID.6 — 491 од.;
- Honda eNS1 — 327 од.;
- BYD Song — 189 од.
Топ-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів
- Nissan Leaf — 5190 од.;
- Tesla Model 3 — 3282 од.;
- VW e-Golf — 3273 од.;
- Tesla Model Y — 2171 од.;
- VW ID.4 — 1740 од.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі