ЄС вивчає передачу Україні 15 мільярдів євро доходів від заморожених російських активів — FT

«Велика сімка» (G7) обмірковує, як використати близько 260 млрд євро , що належать російському Центральному банку, на користь України. Водночас європейські країни роблять невеликі кроки до використання доходів від активів у розмірі 15 млрд євро. Про це пише Financial Times, передає Forbes.

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Зокрема, чиновники працюють над тим, як передати Києву російські суверенні активи, знерухомлені західними санкціями, але країни ЄС побоюються несприятливих наслідків і зосереджені на прибутку, який фінансові установи одержують, володіючи активами.

Сьогодні, 10 січня, представники держав-членів зустрічаються, щоб обговорити нещодавню пропозицію, яка передбачає залучення для України 15 млрд із заморожених активів Росії.

Такі країни, як Німеччина, Франція та Бельгія, де зберігається основна частина 210 млрд євро, заморожених у Європі, побоюються переходу від простого огородження прибутків фінансових установ до фактичної конфіскації.

«Послухаймо експертів із цієї теми, у тому сенсі, що в якийсь момент існує зобов’язання відшкодувати збитки Україні, але, звісно, потрібна правова база», — заявив цього тижня прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.

Бельгія тільки-но прийняла на себе обов’язки головування в Європейській раді терміном на шість місяців і очолює переговори. Однак деякі чиновники стурбовані тим, що країна, в якій застряг 191 млрд євро, що належить росії, може виявитися не найкращим посередником.

«Бельгія обіцяла продовжити роботу, але відчувається, що вона не горить бажанням це робити», — сказав один дипломат ЄС.

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Де Кроо припустив, що Бельгія не накладатиме вето на використання активів, якщо інші країни погодяться.

Раніше Європейський центральний банк попередив, що доступ до прибутків Euroclear, центрального депозитарію цінних паперів, який володіє активами в Бельгії, може дестабілізувати фінансову систему, а захоплення самих активів було б ще ризикованішим.

За даними мінфіну рф, через західні санкції росія втратила доступ майже до половини золотовалютних резервів — близько $300 млрд із приблизно $640 млрд.