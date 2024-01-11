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11 січня 2024, 11:33

Ethereum досяг $2 600, Ripple викупить свої акції на $285 мільйонів: що нового на крипторинку

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Ціна Ethereum протестувала рівень $2 600

Друга за капіталізацією криптовалюта протестувала рівень $2600, діставшись до позначок початку травня 2022 року.

На момент написання актив торгується в районі $2580. Локальний максимум на біржі Binance у парі ETH/USDT — $2643.

Згідно з CoinGecko, зростання ціни Ethereum за останню добу склало 8,45%. Ринкова капіталізація активу досягла $310,8 млрд.

Деякі експерти ринку переконані, що незабаром Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) дасть «зелене світло» спотовим Ethereum-ETF.

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Обсяг ліквідацій на крипторинку перевищив $225 мільйонів за добу

У період з 9 по 10 січня 2024 року обсяг ліквідацій за ф’ючерсами на ринку криптовалют склав понад $225 млн. В цей період ціна біткоїна торгувалася в діапазоні від $43 300 до близько $48 000.

За останню добу було ліквідовано позиції 69 162 трейдерів. Приблизно $138 млн втрат припало на лонг-позиції, майже $90 млн — на шорт.

Більшість ліквідацій відбулися на торгових парах з біткоїном — $94,16 млн та Ethereum — $48,23 млн.

Найбільшу суму ліквідацій вже традиційно зафіксували на криптовалютних біржах Binance та OKX — $87,05 млн та $72,66 млн відповідно.

BitGo отримав дозвіл на роботу від регулятора в Сінгапурі

Криптовалютний кастодіан BitGo отримав схвалення від Валютного управління Сінгапуру (MAS). Платформа зможе легально надавати платіжні послуги в країні поки триває оформлення ліцензії.

Згідно з сайтом MAS, ліцензія MPI дає змогу компанії надавати платіжні послуги без обмеження транзакцій у розмірі $2,2 млн. Крім низки інших лімітів, схвалення регулятора також дасть змогу платформі вивести на локальний ринок криптовалютні продукти.

У BitGo не стали розголошувати подробиці перебігу процедури реєстрації в Сінгапурі. Терміни отримання повної ліцензії компанією невідомі.

Ripple викупить свої акції на $285 мільйонів

Ripple спрямує $285 млн на викуп своїх акцій у ранніх інвесторів за оцінки фінтех-компанії в $11,3 млрд. Про це повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Згідно з офертою, інвестори можуть реалізувати до 6% від своєї частки.

У Ripple повідомили, що витратять $500 млн на всю програму, включно з витратами на конвертацію цінних паперів з обмеженими правами в акції та податки.

За словами її CEO Бреда Гарлінгхауса, компанія тримає на рахунках $1 млрд і $25 млрд у цифрових активах переважно в XRP.

Топменеджер виключив вихід на IPO у США, пославшись на регуляторну невизначеність. Він пообіцяв збільшити програму викупу акцій і проводити її на регулярній основі.

Поточна оферта стала можливою після часткової перемоги Ripple у справі проти SEC, яка тягнулася з 2020 року.

У липні 2023 року суддя Аналіса Торрес ухвалила, що програмні продажі та інші розподіли токенів XRP не є реалізацією інвестиційних контрактів. Однак, згідно з рішенням, поширення активу серед інституційних учасників індустрії порушувало закони про цінні папери.

Джерело: Мінфін
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