CoinGecko назвав найвигідніші криптовалюти 2023 року

CoinGecko підпив підсумки минулого року й виділив три криптовалюти, які стали найприбутковішими у 2023 році. Перше місце обіймає токен-мем BONK.

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BONK протягом року зріс на 7302,9% — з 0,0000002 до 0,0000146 доларів.

Друге місце у рейтингу зайняв токен Injective (INJ), він зріс на 2976,4%, з 1,27 до 39,07 дол. Третім за прибутком стала ще одна собача монета CorgiAI (CORGIAI), вона зросла до 1959,7%, з 0 00014 до 0,00282 долара.

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