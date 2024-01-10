Біткоїн-трейдери втратили майже $1 млрд через фейковий твіт про схвалення ETF

Ціна біткоїна злетіла більш ніж на 15% протягом кількох хвилин після виходу фейкового твіту Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), де стверджувалося: американське відомство схвалило спотові біткоїн-ETF.

У якийсь момент ціна біткоїна підскочила приблизно до $48 000, але менш ніж за пів години впала до рівня нижче за $45 000.

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Вихід спростування поста SEC спровокував каскадну ліквідацію довгих позицій трейдерів на суму понад $900 млн протягом наступних 24 годин. Вдень середи, 10 січня, ринкова капіталізація біткоїна коливається на рівні $887 млрд. Ринкова ціна обертається навколо позначок $45 370-$45 600 за один ВТС.





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За останню добу біткоїн втратив близько 2,5% своєї ринкової вартості. Проте на тижневому таймфреймі зберігається зростання активу не більше 4%.

Інцидент викликав критику у учасників ринку цифрових активів стосовно SEC, яка позиціонує себе як захисницю інвесторів від цифрових шахраїв, але сама не може налаштувати двофакторну ідентифікацію свого твіттер-акаунту.

У SEC відмовилися повідомити, чи почалося розслідування компрометації облікового запису і чи вплине інцидент на терміни схвалення спотових біткоїн-ETF.