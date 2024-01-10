Китай обійшов Японію за експортом авто завдяки постачанню в росію

Завдяки продажам в росію Китай обійшов Японію і став № 1 у світі експортером автомобілів у 2023 році. Про це повідомляє CNN.

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Китай минулого року експортував рекордні 5,26 мільйона транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі, автобуси та вантажівки, що на 56% більше, ніж у 2022 році, із загальною вартістю 102 мільярди доларів.

Очікується, що Японія, яка вважається лідером ринку, відвантажила 4,3 мільйона автомобілів за той же період, відстаючи майже на мільйон.

Митні дані за неповний 2023 рік показали, що експорт автомобілів з Китаю склав 4,76 мільйона одиниць за перші 11 місяців 2023 року. За цей же період експорт автомобілів Японії досяг 3,99 млн одиниць, за даними Японської асоціації автовиробників.

При цьому, як наголошує CNN, за перші 11 місяців минулого року поставки китайських автомобілів до росії зросли на 545% до 840 тис одиниць порівняно з минулим роком.

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