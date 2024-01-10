«єВідновлення»: Українці вже забронювали 500 житлових сертифікатів

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«Кошти на 500 житлових сертифікатів заброньовано. Уже найближчим часом ці українці зможуть витратити їх на нову оселю. Житлові сертифікати надають компенсацію на придбання нової квартири чи будинку, якщо майно було повністю зруйноване», — йдеться у повідомленні.

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У міністерстві нагадали, для того, щоб отримати житловий сертифікат необхідно: подати заяву в «Дії» про зруйноване майно; зачекати, поки комісія органу місцевого самоврядування визначить суму компенсації та отримати житловий сертифікат у застосунку.

Після того, необхідно обрати нове житло та забронювати кошти в «Дії». Протягом 5 робочих днів у застосунку надійде підтвердження. Далі — припинення права власності на знищене житло та оформлення угоди купівлі-продажу. Упродовж 5 днів кошти надійдуть продавцю.

Загалом українці вже подали понад 8 тисяч заяв про зруйноване майно у «Дії». Із них понад 2 тисячі людей вже мають згенеровані сертифікати на понад 3,6 млрд грн. Заброньовано вже понад 1,1 млрд грн.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за словами Дениса Шмигаля, понад 20 тисяч українських родин вже отримали кошти на ремонт пошкодженого житла за програмою «єВідновлення», середня виплата складає 78 тис. грн.

10 травня 2023 року в Україні стартувала програма «єВідновлення», в рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла.