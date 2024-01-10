Майже 3,1 млрд грн виплатив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вкладникам банків, що ліквідуються, за 12 місяців 2023 року. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.
Майже 3,1 мільярда відшкодування отримали вкладники за минулий рік — ФГВФО
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За грудень вкладники цих банків отримали 34 млн грн гарантованого відшкодування.
«За минулий рік ми розпочали процедуру ліквідації щодо чотирьох банків. Наразі по більшості з них вкладникам вже відшкодовано понад 90% коштів. Щодо, А Т «Укрбудінвестбанк», рішення про ліквідацію якого було ухвалено останнім, 4 місяці тому, його вкладникам відшкодували понад 92% коштів.
Відшкодування отримали всі, хто звернувся за виплатами станом на початок січня. Однак, вкладники і надалі можуть звертатися до Фонду за відшкодуванням, адже гарантовані виплати продовжуються протягом усього періоду ліквідації банку", — зазначила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування Наталія Рудуха.
У Фонді нагадали, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.
Це означає, що вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їхніх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.
Як отримати виплати
Наразі виплати можна отримати трьома способами:
- через застосунок «Дія» у смартфоні,
- дистанційно через банк-агент,
- безпосередньо у відділенні банку-агента.
З початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,6 млрд грн.
Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. Станом на 1 січня він накопичив майже 28,57 млрд грн.
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