Майже 3,1 мільярда відшкодування отримали вкладники за минулий рік — ФГВФО

Майже 3,1 млрд грн виплатив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вкладникам банків, що ліквідуються, за 12 місяців 2023 року. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

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За грудень вкладники цих банків отримали 34 млн грн гарантованого відшкодування.

«За минулий рік ми розпочали процедуру ліквідації щодо чотирьох банків. Наразі по більшості з них вкладникам вже відшкодовано понад 90% коштів. Щодо, А Т «Укрбудінвестбанк», рішення про ліквідацію якого було ухвалено останнім, 4 місяці тому, його вкладникам відшкодували понад 92% коштів.

Відшкодування отримали всі, хто звернувся за виплатами станом на початок січня. Однак, вкладники і надалі можуть звертатися до Фонду за відшкодуванням, адже гарантовані виплати продовжуються протягом усього періоду ліквідації банку", — зазначила заступниця директора-розпорядника Фонду гарантування Наталія Рудуха.

У Фонді нагадали, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.

Це означає, що вкладникам банків, щодо яких прийнято рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їхніх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.

Як отримати виплати

Наразі виплати можна отримати трьома способами:

через застосунок «Дія» у смартфоні,

дистанційно через банк-агент,

безпосередньо у відділенні банку-агента.

З початку заснування Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала 104,6 млрд грн.

Виплату гарантованого відшкодування Фонд здійснює з власних ресурсів. Станом на 1 січня він накопичив майже 28,57 млрд грн.