Рада призначила голову Рахункової палати

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу, 10 січня, призначила головою Рахункової палати Ольгу Піщанську, яка раніше була головою Антимонопольного комітету. Про це заявив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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За відповідне рішення проголосували 252 нардепи.

«Парламент призначив Головою Рахункової палати Ольгу Піщанську. До цього вона обіймала посаду голови АМКУ. За — 252… попри застереження міжнародних партнерів. Я звичайно не голосував», — написав Железняк в Telegram.

Він також нагадав, що це питання ще було ще в порядку денному 21 грудня 2023 року, але тоді не вистачило голосів.

Піщанська з вересня 2019 року до вересня 2023 року працювала в Антимонопольному комітеті, зокрема три роки очолювала його.

У вересні 2023 року Піщанська написала заяву про звільнення, а вже у грудні Верховна Рада призначила її одним із членів Рахункової палати.

Варто зазначити, що під час голосування парламент проігнорував застереження послів «Великої сімки» (G7), які радили Україні спочатку змінити умови конкурсу в Рахункову палату і лише після цього обирати нових членів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада 10 квітня 2023 року звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

Раніше співробітники НАБУ і САП повідомили Пацкану про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло.