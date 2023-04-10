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10 квітня 2023, 16:01 Читать на русском

Рада звільнила голову Рахункової палати Пацкана

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні, 10 квітня, звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні, 10 квітня, звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана.
Фото: rp.gov.ua

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За висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану (звільнення з посади) проголосували 250 народних депутатів.

Згідно з рішенням, також Пацкан перестає бути членом Рахункової палати.

Наступним головою відомства може стати Геннадій Пліс.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що співробітники НАБУ і САП повідомили Валерію Пацкану про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло.

Пізніше Пацкан заявив, що написав заяву про відставку та пояснив причини.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
10 квітня 2023, 17:27
#
Поменяли одного черта на другого.
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
10 квітня 2023, 17:37
#
Ахметовские завыли.За 5 копеек они не будут работать,а я буду. 300 штук на дороге не валяются. https://gordonua.com/amp/blogs/fursa/dlya-vyplat-voennym-hotyat-sokratit-zarplaty-chlenov-nabsovetov-i-nacbanka-v-itoge-budet-deficit-byudzheta-i-vozmozhnosti-platit-voennym-umenshatsya-1658855.html
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