Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні, 10 квітня, звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.
Рада звільнила голову Рахункової палати Пацкана
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За висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану (звільнення з посади) проголосували 250 народних депутатів.
Згідно з рішенням, також Пацкан перестає бути членом Рахункової палати.
Наступним головою відомства може стати Геннадій Пліс.
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Нагадаємо
Раніше «Мінфін» писав про те, що співробітники НАБУ і САП повідомили Валерію Пацкану про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло.
Пізніше Пацкан заявив, що написав заяву про відставку та пояснив причини.
Джерело: Мінфін
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