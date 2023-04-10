Рада звільнила голову Рахункової палати Пацкана

Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні, 10 квітня, звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Про це повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

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За висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану (звільнення з посади) проголосували 250 народних депутатів.

Згідно з рішенням, також Пацкан перестає бути членом Рахункової палати.

Наступним головою відомства може стати Геннадій Пліс.

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Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав про те, що співробітники НАБУ і САП повідомили Валерію Пацкану про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис. грн компенсації за житло.

Пізніше Пацкан заявив, що написав заяву про відставку та пояснив причини.