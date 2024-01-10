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10 січня 2024, 13:36

Близько 40% українців потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2024 році — ООН

Понад 14,6 млн українців усередині держави — близько 40% населення — потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2024 році. Про це повідомили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань.

Понад 14,6 млн українців усередині держави — близько 40% населення — потребуватимуть гуманітарної допомоги у 2024 році.
Фото: freepik.com

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Зазначається, що поточна гуманітарна ситуація в Україні, ймовірно, ще більше погіршиться цього року, якщо військові дії триватимуть, а також якщо упродовж зими триватимуть атаки на енергетику та іншу критичну інфраструктуру країни.

В ООН повідомили, що війна змусила близько 6,3 млн українців виїхати за кордон. Станом на кінець 2023 року по всій Європі було зафіксовано 5,9 млн біженців з України.

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15 січня Управління ООН з координації гуманітарних питань й Управління Верховного комісара ООН у справах біженців планують спільно запустити План гуманітарних потреб і реагування для України, а також Регіональний план щодо біженців на 2024 рік.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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kadaad1988
kadaad1988
10 січня 2024, 14:00
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Вот только где она эта помощь и для кого?
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