Українці купили в автосалонах 138 тисяч нових автомобілів за рік — МВС

В Україні зареєстровано 411 311 транспортних засобів у 2023 році. З них — 138 256 нових придбаних у автосалонах. Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реєстрація авто

Загалом за минулий рік в Україні сервісні центри МВС провели 2,1 млн реєстраційних операцій з транспортними засобами. Це: перереєстрація автомобілів, вантажівок, мотоциклів, автобусів, реєстрація авто, завезених з-за кордону, лізинг тощо.

За даними профільної асоціації Укравтопром, українці купили та зареєстрували майже 61 000 нових легкових автомобілів у 2023 році, що на 60,6% більше у порівнянні з попереднім роком.

У 2022 році було зареєстровано лише 37 900 нових автомобілів. У 2021-му цей показник перевищив 100 000 автомобілів.

Читайте: За 2023 рік український ринок електромобілів зріс майже втричі

Також у МВС нагадують, що наприкінці 2023 року в застосунку «Дія» запустили послугу з перереєстрації транспортних засобів. Через мобільний застосунок громадяни почали продавати та купувати легкові авто, мотоцикли та мопеди.

З початку запуску, з 20 грудня по 31 грудня, через Дію продали 1504 транспортні засоби.

Поки що ця послуга доступна виключно фізичним особам.