Volkswagen інтегрує ChatGPT у свої авто

Німецький автовиробник Volkswagen оголосив про плани додати підтримку чат-бота ChatGPT на основі штучного інтелекту у свої автомобілі, оснащені голосовим помічником IDA. Про це повідомляє GSM Arena.

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Інтеграція, яка запланована на другий квартал цього року, починаючи з Європи, спочатку буде доступна в лінійці електромобілів Volkswagen, зокрема ID.7, ID.4, ID.5, ID.3, а також їхні нові моделі Tiguan, Passat, Golf.

Водіям у США доведеться почекати, оскільки Volkswagen заявив, що ця функція все ще розглядається та проходить внутрішні схвалення для цього ринку.

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ChatGPT, розроблений компанією OpenAI, останнім часом привернув значну увагу світу, а Volkswagen став найбільшим автовиробником, який готовий впровадити цю технологію.

Volkswagen обіцяє взаємодію інтуїтивно зрозумілою мовою, отримання інформації про транспортний засіб і багато іншого — без використання рук.

Варто зазначити, що інший німецький автовиробник Mercedes-Benz вже інтегрував розмовного ШІ-бота у свою інформаційно-розважальну систему MBUX ще в червні.