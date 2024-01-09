Sony презентувала свій перший електромобіль Afeela (фото)

Компанія Sony презентувала на виставці CES фінальний прототип свого першого автомобіля Afeela, який надійде у виробництво з 2025 року. Силову установку та шасі новинки розробляє Honda. Про це повідомляє Carcoops.

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Автомобіль отримав оновлений дизайн, змінений передній і задній бампери, нові фари та стійки, а також оновлене кермо і центральну консоль, порівняно з попереднім прототипом. Розміри авто збільшилися, але кабіна залишилася практично без змін.

Розміри моделі

Довжина — 4915 мм.

Ширина — 1900 мм.

Висота — 1460 мм.

Колісна база — 3000 мм.

Afeela працює на двомоторній системі повного приводу з сумарною потужністю 483 к.с. Автомобіль оснащений літій-іонною батареєю ємністю 91 кВт-год і має можливість швидкого заряджання 150 кВт.

Крім презентації Afeela, Sony Honda Mobility оголосила про розробку «розмовного персонального агента» і партнерство з Polyphony Digital для додавання прототипу до гри Gran Turismo 7.

Зовні автомобіль отримав оновлене оформлення, особливо спереду, де були змінені бампер, фари та ніс авто. Аналогічні оновлення були зроблені і ззаду — змінений багажник і задні фари. Усередині відбулись незначні оновлення, серед них — центральна консоль і подвійний бездротовий зарядний пристрій для смартфонів

«Розмовний персональний агент»

«Розмовний персональний агент», який використовує технологію Microsoft Azure OpenAI, може забезпечити спілкування з людьми природною мовою. Крім того, компанія співпрацює з Epic Games і використовує їх технології для створення дисплеїв залучення, які забезпечують різні ігрові функції і покращують безпеку.

Також зазначається, що дані з датчиків можуть використовуватися для створення цифрового 3D-середовища, де можна відобразити різні об'єкти на дорозі, що покращує безпеку водіїв.