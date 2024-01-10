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10 січня 2024, 10:55

Приватбанк продовжить безкоштовну доставку карток «Новою поштою»

Клієнти Приватбанку до кінця квітня 2024 року зможуть отримати безкоштовно банківську картку з доставкою «Новою Поштою» по всій Україні та у шести країнах Європи. Про це повідомляє пресслужба банку.

Клієнти Приватбанку до кінця квітня 2024 року зможуть отримати безкоштовно банківську картку з доставкою «Новою Поштою» по всій Україні та у шести країнах Європи.

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Як повідомив член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, безкоштовна доставка карток доступна всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку через Приват24.

Замовити нову картку Приватбанку можна у застосунку та отримати її у відділенні або поштоматі Нової Пошти по Україні та через кур'єра Nova Post на будь-яку адресу у Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії та Румунії.

Нагадаємо, від початку війни Приватбанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.

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Джерело: Мінфін
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