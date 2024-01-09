Клієнти Приватбанку можуть виплачувати зарплату своїм працівникам в мобільному «Приват24 для бізнесу»

Бізнес клієнти Приватбанку тепер мають можливість прямо у смартфоні створювати, редагувати та копіювати зарплатні відомості. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Оновлений функціонал мобільного банку для бізнес клієнтів «Приват24 для бізнесу» дозволяє не лише переглядати та підписувати вже створені зарплатні відомості, як раніше, а і створювати нові відомості та робити платежі до них.

«Зарахування зарплати однією відомістю на картки Приватбанку та картки інших банків позбавляє додаткової роботи зі створення кількох відомостей, якщо співробітники бажають отримувати зарплату у різних банках», — йдеться у повідомленні.

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