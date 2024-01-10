У 2023 році митники виявили порушень майже на 9 млрд грн

Працівники Державної митної служби протягом 2023 року виявили порушення митних правил на 8,9 млрд грн. Про це повідомляє Держмитслужба.

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Порушення на митниці

«Протягом січня-грудня 2023 року митниці Державної митної служби України виявили 11 935 порушень митних правил на суму 8,9 млрд грн. Вартісний показник збільшився у 3 рази порівняно з 2022 роком», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вилучено предметів правопорушень на суму понад 938 млн грн. Зокрема, промислових товарів на 716 млн грн, продовольчих товарів та сільгосппродукції на 88 млн грн, валюти на понад 73 млн грн, транспортних засобів на 61 млн грн.

Безпосередньо митницями розглянуто 3 493 справи про порушення митних правил. Застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 110 млн грн, з яких стягнуто до Держбюджету 80 млн гривень.

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На розгляд до суду митницями передано 6 912 справ про порушення митних правил на суму 6,4 млрд гривень. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 2 млрд грн (конфіскація — 1,04 млрд грн, штрафи — 963 млн грн).