Митниця з початку року перерахувала до бюджету майже 376 мільярдів гривень

►Читайте «Мінфін» в Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

Поповнення бюджету

«Загалом за 10 місяців 2023 року завдяки стійкості та відповідальності українського бізнесу Держмитслужба перерахувала до держбюджету 375,9 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

За результатами здійснених протягом жовтня 2023 року митних оформлень імпорту та експорту товарів Державна митна служба України перерахувала до держбюджету 48,3 млрд грн митних та інших платежів, сплачених українським бізнесом і громадянами.

У порівнянні з надходженнями вересня місяця, у жовтні продовжилась тенденція щодо щомісячного зростання обсягів сплати до державної скарбниці податків від оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.

Так, порівняно з вереснем 2023 року надходження зросли на 5 млрд грн або 11,7% (відповідно у вересні було перераховано — 43,3 млрд грн). У порівнянні з жовтнем минулого року (32,5 млрд грн) фактичні надходження збільшились на 48,8 % або на 15,8 млрд грн.