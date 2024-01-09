Союзники таємно обговорюють мирний план з Україною — Bloomberg

16 грудня в Саудівській Аравії відбулася таємна зустріч представників США та інших союзників з Україною. Сторони обговорювали мирний план, але значного прогресу не було досягнуто. Про це розповідає Bloomberg із посиланням на власні джерела.

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За інформацією видання, Україна та її союзники з «Великої сімки» продовжують чинити опір закликам країн Глобального Півдня безпосередньо розмовляти з росією.

У «Велику сімку» входять: США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.

До країн Глобального Півдня відносять Китай, Індію, Саудівську Аравію, Туреччину, Бразилію та інші країни південної частини Землі.

Високопосадовці з Індії, Саудівської Аравії та Туреччини приєдналися до грудневої зустрічі в Ер-Ріяді, інші великі країни Глобального Півдня, які приїхали на деякі з попередніх великих сесій, зокрема Китай, Бразилія та Обʼєднані Арабські Емірати, не прислали представників.

Пекін розглядається багатьма країнами-учасницями як ключовий фактор впливу на москву з огляду на тісні звʼязки між ними. За словами людей, Бразилія, яка цього року головує у «Великої двадцятці», подала письмову заяву.

Київ та його союзники з «Великої сімки» підтвердили свою точку зору, що справедливий мир має поважати територіальну цілісність та суверенітет України, і заявили, що цілі президента росії володимира путіна не змінилися, і він не виявляє жодних ознак серйозного бажання вести предметні переговори та не дотримується минулих угод.

Союзники ясно дали зрозуміти, що продовжуватимуть підтримувати Україну, а ЄС та США впевнені, що пакети підтримки будуть узгоджені.

Україна та її союзники запланували ще одну зустріч ширшої групи у Швейцарії наступного тижня напередодні Всесвітнього економічного форуму у Давосі та запросили понад 100 країн, повідомили джерела.

Київ хоче провести саміт лідерів за цим проєктом на початку цього року і використовувати його як трамплін для розробки плану, заснованого на низці узгоджених принципів, як основу для будь-яких майбутніх переговорів з москвою.

Деякі країни вважають, що саміт на рівні лідерів у найближчі місяці передчасний, тоді як інші хочуть негайно залучити росію до цього процесу.