Фондові ринки показали найкращий річний ріст за останні чотири роки

Фондові ринки зафіксували найкращий річний ріст за останні чотири роки. На це вплинуло різке падіння інфляції у США та інших країнах, що призвело до очікування зниження облікових ставок у 2024 році. Про це пише Financial Times.

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Ріст у 2023 році

Індекс MSCI World, загальний показник світових акційв зріс на 22% у 2023 році, тоді як основний індекс Уолл-стріт S&P 500 зріс на 24% за рік.

Причина зростання фондових ринків — інвестори очікують зниження облікових ставок після падіння інфляції у країнах заходу.

Учасники ринку сподіваються, що вартість запозичень різко знизиться у 2024 році, що призвело до ралі на ринку облігацій, водночас інвестори почали переходити у акції у пошуках вищих прибутків.

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Федеральна резервна система прискорила цю тенденцію в середині грудня, коли її політичні прогнози вказували на суттєве зниження ставок наступного року.

У результаті, інвестори стали більш оптимістичними щодо перспектив світової економіки та корпоративних прибутків. Це призвело до зростання попиту на акції, що призвело до підвищення їхніх цін.

Ризики у 2024 році

Однак, незважаючи на позитивні результати у 2023 році, деякі експерти попереджають про потенційні ризики для фондових ринків у 2024 році.

Зокрема, вони вказують на те, що інфляція все ще залишається високою у багатьох країнах, що може призвести до підвищення облікових ставок у деяких центральних банках. Крім того, війна в Україні та інші геополітичні фактори також можуть продовжувати впливати на світову економіку та фондові ринки.