Голова комітету з енергетики Ради пояснив повернення відключень комунальних послуг за борги

Кабінет міністрів ухвалив рішення скасувати мораторій на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі. Про це заявив голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

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Як зазначив Герус, найбільш дисциплінованими платниками були субсидіанти, які побоювалися «злетіти із субсидії» за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно.

Водночас деякі забезпечені українці із зарплатами у тисячі доларів, «почали зловживати певними нормами і почали накопичувати борги за електроенергію», повідомив депутат від «Слуги народу».

«Проблема полягала в тому, що ті люди, які можуть платити і мали б платити, особливо в такий складний період часу, не сплачували, розуміючи, що можна не сплачувати і за це нічого не буде», — сказав він.

Герус повідомив, що гроші потрібні компаніям на відновлення енергетики після обстрілів.

«Тому уряд прийняв таке рішення», — сказав депутат.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

Мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії.

Для решти споживачів комунальних послуг, згідно з постановою, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг.

Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги в судовому порядку.

Крім того, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо.

Мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.