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9 січня 2024, 16:05

Голова комітету з енергетики Ради пояснив повернення відключень комунальних послуг за борги

Кабінет міністрів ухвалив рішення скасувати мораторій на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі. Про це заявив голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Кабінет міністрів ухвалив рішення скасувати мораторій на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі.
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як зазначив Герус, найбільш дисциплінованими платниками були субсидіанти, які побоювалися «злетіти із субсидії» за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно.

Водночас деякі забезпечені українці із зарплатами у тисячі доларів, «почали зловживати певними нормами і почали накопичувати борги за електроенергію», повідомив депутат від «Слуги народу».

«Проблема полягала в тому, що ті люди, які можуть платити і мали б платити, особливо в такий складний період часу, не сплачували, розуміючи, що можна не сплачувати і за це нічого не буде», — сказав він.

Герус повідомив, що гроші потрібні компаніям на відновлення енергетики після обстрілів.

«Тому уряд прийняв таке рішення», — сказав депутат.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що уряд скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

Мораторій на відключення комунальних послуг продовжуватиме діяти лише на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії.

Для решти споживачів комунальних послуг, згідно з постановою, відновлено нарахування пені за несплату житлово-комунальних послуг.

Також відновлено стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги в судовому порядку.

Крім того, Кабмін повернув можливість відключення від комунальних послуг боржників, у разі несплати або недоплати за отримані послуги.

Згідно з постановою, у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, постачальникам комунальних послуг має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо.

Мораторій на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) та стягнення заборгованості за ЖКП для населення у разі несплати був введений 5 березня 2022 року.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

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+84
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 січня 2024, 16:20
#
Понятно, граждане Украины, по уровню доходов делятся на — внимарие!!! пенсионеров и те у кого зарплата в тысячи долларов.
Я лично, думал, что бывший «начальник» этого комитета бывший комсомолец мартыненко, своим и действиями в 2015 году, в лоббировании интересов ахметки …пробил дно… Но этот персонаж даже круче!
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+79
innapcholko
innapcholko
9 січня 2024, 16:26
#
Сначала они сами рисуют долги за комуналку в жильше где ни кто не живет, потом сами за нарисованные долги и отключают! за такую самодеятельность по судам нужно тягать коммунальщиков!
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+59
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 січня 2024, 16:31
#
Судится с комунальщиками нереально! Проверенно. В Украине отсутствует сертификация качества предостовляемых услуг и качества энергоносителей. Поэтому, оспаривать качество того же газа просто не возможно. Ну, а все счетчики строго регламентироны и имеют «удобную» погрешность.
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+29
vovan9870
vovan9870
9 січня 2024, 16:43
#
Тепер залишилося підвищити тарифи і придумати ще по 2−3 платіжки за кожну послугу.
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+44
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 січня 2024, 16:47
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Могу предложить разделить «вывоз мусора» на три платежки — погрузка мусора, доставка, выгрузка на полигоне. И соответственно общую сумму поднять в три раза.
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0
BobKickass
BobKickass
9 січня 2024, 17:06
#
Таке враження, що під кожною новиною з’являються тільки песемісти. Якесь засилля роботів Марвінів із автостопом по галактиці :)
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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 січня 2024, 17:18
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Я вам рекомендую проделать эксперемент — сделайте контрольный забор газа, оплатите экспертизу, получите результат который не соответствует заявленному качеству, подайте иск в Суд, а потом узнайтею что Суда не будет, так как Украина единственная страна в Европе, в которой нет национального сертификата качества. Или еще один — купите в ЕС нормальный счетчик эл энергии с погрешностью ниже в заявленных ГАММА и ТИК и попробуйте его сначала сертифицировать с потом установить…
Конечно очень хорошо и удобно рассуждать живя у родителей или в сьемной квартире о пессимизме.
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