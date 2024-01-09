Криптотенденції 2024, на які варто звернути увагу

2023 рік ознаменував собою важливий поворот у світі криптовалют, пробудивши новий інтерес та відкриваючи перед інвесторами та криптоентузіастами ряд свіжих перспектив. Хоча говорити про повне відновлення бичачого циклу ще зарано, наявна динаміка викликає обережний оптимізм і вказує на зміни, що мають місце на ринку. Про це йдеться в матеріалі Binance Research.

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Детальний розгляд основних трендів криптовалютного ринку зосередить увагу не лише на змінах у цінах або ринкових індикаторах, а й на розвитку технологій, змінах у регулятивних положеннях, інвестиційних стратегіях, та перевагах споживачів у сфері криптовалют.

Біткоїн

2023 рік виявився дуже насиченим для біткоїна в інвестиційному секторі криптовалют. Поява протоколу Ordinals, який відкрив шлях для нових розробок, як «Bitcoin NFT», швидко завоювали популярність.

Водночас в традиційному фінансовому секторі росте оптимізм щодо, як здається, неминучого схвалення спотових біткоїн-ETF в США, що привертає увагу більш консервативних інституційних інвесторів до криптовалютної екосистеми.

Біткоїн випередив більшість ключових активів, як традиційних, так і криптовалютних. Станом на 5 грудня 2023 року, ринкова капіталізація BTC зросла на 162%.

Схвалення спотових BTC ETF у США

Ідея регульованих спотових біткоїн-ETF у США давно витала у повітрі, але 2023 рік приніс помітний прогрес у цьому напрямку. У серпні американські суди підтримали Grayscale у їхній суперечці з SEC щодо перетворення Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) на спотовий BTC ETF. Це рішення сприяло подачі заявок на створення власних спотових BTC ETF від інших гравців, включаючи BlackRock, Fidelity та Invesco.

Загалом SEC розглядає 13 спотових заявок на BTC ETF, з найранішим терміном в січні 2024 року та найпізнішим — у серпні.

Халвінг Біткоїна

Мотивація майнерів біткоїнів в основному ґрунтується на винагороді за блок, що становить значну частину їхнього доходу та комісіях за транзакції. Винагорода виплачується за кожен новий блок (приблизно кожні 10 хвилин) і зменшується вдвічі кожні 210 000 блоків, що відбувається приблизно кожні чотири роки.

Враховуючи фіксовану максимальну кількість BTC (21 000 000 одиниць), халвінг створює додатковий дефіцит, сприяючи підвищенню його ціни та підкріплюючи його репутацію як «цифрового золота» або надійного активу. Зараз винагорода за блок становить 6,25 BTC, але очікується, що після наступного халвінгу в квітні 2024 року вона знизиться до 3,125 BTC за блок.

Ordinals та «Написи»

Однією з найважливіших подій у світі Bitcoin у 2023 році стала поява ordinals та «написів». Протокол Ordinals запустився на початку року і займається відстеженням окремих сатоші (sats), що є найменшою одиницею біткоїна, і кожен BTC містить 100,000,000 з них.

Протокол Ordinals дозволив кожному сатоші бути відзначеним унікальним ідентифікатором, після чого вони можуть бути «написаними» з будь-яким вмістом, таким як текст, зображенням, відео тощо, створюючи «написи», які часто називають «Bitcoin NFT.»

Ordinals та написи також призвели до появи токенів BRC-20 у березні 2023 року, вперше дозволивши розгортання, створення та передачу взаємозамінних токенів на Bitcoin. На відміну від написів, які є унікальними та невзаємозамінними застосуваннями протоколу Ordinals, токени BRC-20 являюь собою альтернативу.

Після первісного ажіотажу, що виник після запуску ordinals та токенів BRC-20, ринок трохи охолов, перш ніж знову набрати обертів. Листопад показав значне відродження активності, будучи найуспішнішим місяцем за всю історію з понад 8,300,000 загальних написів, на 362% більше, ніж в жовтні.

Введення ordinals зробило революційний внесок в інноваційний розвиток екосистеми Bitcoin та стало одним з ключових моментів у його розвитку, особливо напередодні 2024 року, відзначаючи нову епоху його історії.

Пропозиція стейблкоїнів

Рівень пропозиції стейблкойнів відіграє ключову роль у визначенні обсягу капіталу, який може бути швидко інвестований у криптоактиви в будь-який час. Це важливий показник, що відображає потенційний попит на покупку криптовалют.

Ознакою позитивних змін на ринку стало те, що в Q4 2023 року чиста квартальна зміна пропозиції п’яти провідних стейблкойнів за ринковою капіталізацією виявилась позитивною — вперше з Q1 2022 року.

Ця тенденція вимагає уважного спостереження в найближчі місяці, щоб зрозуміти, чи є ця зміна короткочасним явищем, чи вона сигналізує про формування більш тривалого висхідного тренду. Слідкування за динамікою пропозиції стейблкойнів дозволить краще зрозуміти загальні тенденції ринку та потенційну готовність інвесторів до збільшення вкладень у криптоактиви.

Обсяги NFT

Рік 2023 став періодом випробувань для ринку невзаємозамінних токенів (NFT), де обсяги торгівлі знижувалися щомісяця з лютого по вересень. Проте, у листопаді спостерігалося значне зростання обсягів торгів.

Особливу увагу заслуговує стрімке зростання Bitcoin NFT, що перевищив $375 млн. Цей успіх біткоїна, який раніше вважався обмеженим лише одноранговими транзакціями, вказує на його нові можливості та змінює сприйняття його ролі у світі цифрових активів.

Сплеск обсягів торгівлі NFT у листопаді після декількох місяців спаду цін та загального песимізму можна інтерпретувати як знак позитивних змін у настроях на ринку та сигнал до відродження сцени NFT.

Важливо уважно слідкувати за цими трендами у 2024 році, щоб визначити, чи це зростання є початком більш тривалого пожвавлення ринку NFT, що може мати значний вплив на цифрову економіку.

Комісії протоколів: Ethereum та DeFi протоколи лідери

Ethereum продовжує залишатися найбільшим генератором комісій, випереджаючи інші протоколи за обсягами удвічі. Протоколи децентралізованого фінансування (DeFi) загалом є другим за величиною джерелом комісійних зборів після Ethereum, серед яких Lido та Uniswap займають лідируючі позиції на ринку.

Проекти DeFi та рівня 1 (L1) продемонстрували значну домінантність у сфері комісійних зборів, хоча NFT також займають значну частку цих доходів. У цьому сегменті OpenSea впевнено лідирує, перевищуючи комісії таких проектів, як Manifold, майже вдвічі, і Blur — більш ніж у два рази.

Загалом, високі комісійні збори свідчать про стійкість та ефективність бізнес-моделей у криптосвіті. Спостереження за зростанням цих показників у 2023 році було позитивним сигналом для індустрії. З наближенням 2024 року важливо уважно стежити за тим, як різні протоколи та їхні підсектори зможуть продемонструвати подальше зростання та ефективність у генеруванні винагород.

Блокчейни рівня 1 (L1)

Ethereum також продовжував домінувати в категорії смарт-контрактів L1 у 2023 році за більшістю ключових показників. Проте, інші альтернативні рішення L1 також показали значний потенціал, деякі навіть змогли випередити Ethereum в деяких аспектах.

Серед найбільш помітних представників альтернативних L1 у 2023 році був Solana, зокрема завдяки імпозантному зростанню ринкової капіталізації токена SOL, яка збільшилася приблизно на 56% у листопаді. Ключовим моментом для Toncoin стало оголошення про партнерство з Telegram у вересні, що відзначило суттєвий прогрес цього проекту протягом року.

На шляху інновацій, Ethereum впровадив оновлення у Шанхаї в квітні, що дозволило запуск ставок ETH та сприяло розвитку значних ринків DeFi у ліквідних ставках і LSDFi.

BNB, зі своєю стрімко зростаючою екосистемою, запустила opBNB, оптимістичний L2 рішення на базі OP Stack, а також BNB Greenfield — інноваційну платформу для зберігання даних нового покоління. Ці розвитки свідчать про зростаючу динаміку та різноманітність в секторі L1 смарт-контрактів, що відкриває нові можливості для інвесторів та розробників.

SocialFi

SocialFi, що є абревіатурою від «соціальних фінансів», являє собою конвергенцію DeFi та соціальних мереж. Ця галузь, де соціальний потенціал блокчейн-додатків інтегрується з фінансовими механізмами, демонструвала значний прогрес у 2023 році. Особливо виділяється проект friend.tech, який привернув увагу користувачів та інвесторів.

До кінця листопада friend.tech згенерував понад $25 млн на зборах за протокол з моменту свого запуску. Попри активний підйом у серпні та вересні, його щоденна активність сповільнилася за останні кілька місяців. Однак, проект все ще перебуває в стадії бета-тестування, і в найближчому майбутньому очікується його повний запуск.

Значна увага до friend.tech, особливо з боку інфлюенсерів та інших впливових особистостей поза криптосвітом, вказує на великий потенціал соціальних додатків Web3. Інші видатні проекти у цьому напрямку включають Farcaster, Lens Protocol і Binance Square.

Майбутнє SocialFi у 2024 році та його здатність здобути ширшу популярність буде важливим фактором, який визначить форму соціальних взаємодій у Web3 на довгострокову перспективу.