У Приватбанку розповіли скільки українці отримують грошей від міжнародних організацій

У грудні 2023 українці отримали найбільше за рік — 840 тисяч переказів грошової допомоги від міжнародних благодійних організацій через Приватбанк . Про це повідомляє пресслужба банку.

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Загальна сума грошової допомоги, яку українці отримали за допомогою банку, в останній місяць року дорівнює 100 млн долл США у еквіваленті.

Найбільше — 807 тис переказів з допомогою через систему переказів PrivatMoney. Також банк виплачує допомогу через системи переказів коштів Western Union та MoneyGram. Понад 98% переказів українці отримують онлайн на картку Приватбанку.

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