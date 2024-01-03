У грудні 2023 українці отримали найбільше за рік — 840 тисяч переказів грошової допомоги від міжнародних благодійних організацій через Приватбанк. Про це повідомляє пресслужба банку.
3 січня 2024, 16:17
У Приватбанку розповіли скільки українці отримують грошей від міжнародних організацій
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Загальна сума грошової допомоги, яку українці отримали за допомогою банку, в останній місяць року дорівнює 100 млн долл США у еквіваленті.
Найбільше — 807 тис переказів з допомогою через систему переказів PrivatMoney. Також банк виплачує допомогу через системи переказів коштів Western Union та MoneyGram. Понад 98% переказів українці отримують онлайн на картку Приватбанку.
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Джерело: Мінфін
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