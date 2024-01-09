Скорочення криптоматів та обмеження для деяких клієнтів Bitfinex з Британії: що нового на ринку

Кількість криптоматів у 2023 році скоротилася на 11%

За 2023 рік кількість встановлених по всьому світу криптоматів скоротилася з 37 830 до 33 484 одиниць — приблизно на 11,4%, згідно з Coin ATM Radar.

З початку відстеження ринку сервісом зменшення кількості працюючих пристроїв за підсумками року зафіксовано вперше.

У розрізі країн домінує США, на які припадає понад 82% криптоматів. Однак скорочення в американському сегменті перевершило загальний показник — мінус 15,4% (з 32 672 до 27 631).

З трійки провідних виробників — General Byites, Genesis Coin і BitAccess — в останнього кількість розгорнутих біткойн-банкоматів впала на 26%. Дві інші компанії наростили показники.

Серед операторів лідирує Bitcoin Depot з 6297 криптоматами під управлінням — майже 19% частки ринку.

Bitfinex ввела обмеження для деяких клієнтів з Великої Британії

Криптовалютна біржа Bitfinex оголосила, що припинить надавати деякі послуги клієнтам у Великій Британії відповідно до нормативних вимог.

У повідомленні компанії сказано, що обмеження торкнуться усіх наявних індивідуальних та деяких корпоративних клієнтів. З 10 січня 2024 року такі користувачі не зможуть вносити депозити на платформу, створювати нові контракти чи збільшувати маржинальні позиції. Проте функції виведення коштів чи скорочення позицій будуть доступними.

Також команда підтвердила, що «жителі Великої Британії, які створили акаунт на Bitfinex 1 листопада 2023 року або пізніше, більше не зможуть подати заявку на підтвердження особистості».

Крім того, біржа більше не прийматиме заявки на верифікацію корпоративних резидентів країни, крім тих, хто «відповідає визначенню компанії з високим рівнем добробуту, неінкорпорованої асоціації або трасту, або іншого відповідного застосовного винятку».

У грудні Marathon видобула рекордні 1 853 BTC

У грудні 2023 року Marathon Digital Holdings видобула рекордну кількість монет — 1 853 BTC. За весь рік показник склав 12 852 BTC.

Згідно з пресрелізом, хешрейт зріс на 4% — до 24,7 EH/s. Компанія розраховує збільшити показник на 30% у 2024 році, а з урахуванням купівлі двох об'єктів у Generate Capital — досягти 50 EH/s «у найближчі 18−24 місяці».

«За місяць MaraPool зібрав понад 380 BTC у вигляді комісій за транзакції, або 22% від видобутку BTC порівняно з 12% минулого місяця», — зазначив глава компанії Фред Тіль.

Станом на 31 грудня 2023 року на балансі Marathon перебувало 15 174 BTC. Компанія продала 704 BTC для покриття операційних витрат і має намір реалізувати частину своїх активів у першій криптовалюті в майбутньому для підтримки щомісячних операцій, управління казначейством і загальних корпоративних цілей.

У Гондурасі визнали біткоїн як розрахункову одиницю

В економічній зоні Próspera в Гондурасі офіційно визнали біткоїн як розрахункову одиницю. Іншими словами, бізнес і населення зможуть встановлювати ціни на товари та послуги в цифровому золоті.

Ініціатива розширить фінансову свободу для фізичних осіб і бізнесу в регіоні, згідно з податковим комісаром юрисдикції Хорхе Коліндресом.

«У ProsperaZEDE… люди мають бути вільні здійснювати транзакції, вести бухгалтерський облік і звітувати про податки у валюті за своїм вільним вибором», — заявив чиновник.

За словами Коліндреса, наразі резиденти ще не отримали можливість сплачувати податки в біткоїні. Він послався на обмеження системи електронного уряду і низку зовнішніх регуляторних проблем. Зобов’язання будуть виконуватися в доларах США або гондураській лемпірі.

Próspera розташована на острові Роатан і має значну автономію, а також власні фіскальну, регуляторну та правову системи.