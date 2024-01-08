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8 січня 2024, 19:46

В Україні фіксують сплеск ввезення готівкової валюти та золота

Національний банк України фіксує ввезення золота в Україну в останні місяці, а також сплеск ввезення готівкової валюти. Про це з посиланням на статистику Національного банку передає «Інтерфакс-Україна».

Національний банк України фіксує ввезення золота в Україну в останні місяці, а також сплеск ввезення готівкової валюти.

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Так, обсяг ввезення готівкової валюти в Україну в жовтні та листопаді 2023 року зріс відповідно до еквівалента 1,56,2 млрд доларів і 1,33,7 млрд доларів. Для порівняння, у вересні було ввезено 577,7 млн доларів, у серпні — 435,2 млн доларів.

Левову частку ввезеної валюти займають долари США і євро, на які в листопаді припало відповідно 78,7% і 20,5% всієї ввезеної готівкової валюти.

При цьому, ввезення доларів останніми місяцями зросло набагато істотніше — з 282,7−296,7 млн доларів у серпні-вересні до 778,6−813,8 млн доларів у жовтні-листопаді. Тоді як євро — відповідно зі 143,7−172,3 млн доларів до 268,8−211,6 млн доларів.

Також зафіксовано відносно незначний ввіз фунтов стерлінгів (на еквівалент — трохи більше ніж 1 млн доларів) і польських злотих (еквівалент — до 1 млн доларів).

Крім цього, Нацбанк останніми місяцями фіксує завезення золота на суму близько 7−8 млн доларів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
0
innapcholko
innapcholko
8 січня 2024, 20:35
#
«Активы» ТЦК та чиновников мин. обороны?
+
+37
matroskin
matroskin
8 січня 2024, 20:53
#
Я понимаю Вашу миссию здесь, но зачем же подчеркивать свою тупость.
Ага решили награбленное ввезти назад в воюющую страну, да ещё и перед Нацбанком отчитаться…ну шо в той голове, шоб такое писать. 🤷
+
+30
Exba
Exba
8 січня 2024, 21:11
#
Это завозят банки для обеспечения клиентов, которые снимают депо и уходял в нал и золото
+
+37
matroskin
matroskin
8 січня 2024, 21:19
#
Да это и ежу понятно, в отличии от некоторых местных «экспертов».
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
8 січня 2024, 20:45
#
Бариги до виборів готуються що тут не зрозуміло. Кожні 5 років одне і теж.
+
+15
matroskin
matroskin
8 січня 2024, 20:59
#
Хух, ще один «експерт», які вибори, до чого тут звіти НБУ? Ще б написали інопланетяни або путін танками ввозить, причому лічно.

Банки завозять тому і звітують перед НБУ, оскільки попит на готівкову валюту та золото величезний.
+
+15
ccc2013
ccc2013
8 січня 2024, 21:21
#
Народ любит домысливатьтак,как ему хочется)))
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