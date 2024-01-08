Ірландія значно змінила умови перебування для українців: деталі

Уряд Ірландії оголосив про погіршення умов перебування для українців, що шукають тимчасовий захист у країні. Про це пише visitukraine.today.

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На які зміни очікувати українцям в Ірландії

З початку 2024 року Ірландія вносить суттєві зміни у виплати та умови проживання для українських біженців. У грудні уряд оголосив про значне зменшення допомоги для тих, хто має державне житло, редукцію з 220 євро до 38,80 євро на тиждень.

Після виїзду українців із державного житла та початку оренди власного житла, вони матимуть можливість подати заявку на отримання повного обсягу соціальної допомоги.

Також вирішено, що безоплатне житло від держави буде доступне українцям лише на період до 90 днів.

Ці зміни наберуть чинності з 29 січня і не вплинуть на тих українців, які вже отримали тимчасовий захист в Ірландії раніше.

Нагадаємо

За період з 1 листопада по 20 грудня 2023 року до країни прибуло 3 740 українців, які просили тимчасового захисту. За цей час середні тижневі прибуття коливалися від 484 до 702 осіб.

Кількість українських біженців, що прибувають до Ірландії, залишається стабільною, коливаючись від 2 000 до 4 000 осіб щомісяця протягом 2023 року. Наразі тимчасовий захист отримали 102 339 громадян України.

Уряд Ірландії почав висловлювати обурення щодо житлової кризи восени 2022 року через зростання кількості біженців, що спричинило нестачу місць для їх розселення.

Тому влада розробила механізм зменшення підтримки переселенців з України з метою зменшення привабливості країни для нових біженців, але наразі ситуація майже не змінилася.