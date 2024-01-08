Україна вже експортувала тимчасовим коридором майже 15 мільйонів тонн вантажів

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Кубраков зазначив, що за 5 місяців роботи коридору до морських портів Одеської області під завантаження зайшло 469 нових суден.

Наразі 39 суден завантажуються в портах Одеса, Чорноморськ, Південний.

Ще 83 судна підтвердили готовність зайти до портів та експортувати 2,4 млн т вантажів.

Нагадаємо

Україна 10 серпня 2023 року оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України.