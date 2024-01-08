За п'ять місяців роботи тимчасового морського коридору Україна вже експортувала майже 15 млн т вантажів, із них 10 млн т — агропродукція. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
8 січня 2024, 16:16
Україна вже експортувала тимчасовим коридором майже 15 мільйонів тонн вантажів
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Кубраков зазначив, що за 5 місяців роботи коридору до морських портів Одеської області під завантаження зайшло 469 нових суден.
Наразі 39 суден завантажуються в портах Одеса, Чорноморськ, Південний.
Ще 83 судна підтвердили готовність зайти до портів та експортувати 2,4 млн т вантажів.
Нагадаємо
Україна 10 серпня 2023 року оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України.
Джерело: Мінфін
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