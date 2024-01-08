У Конгресі США готують угоду щодо кордону та імміграції, яка дозволить розблокувати кошти для допомоги Україні. Її можуть опублікувати вже цього тижня. Про це розповів головний представник Республіканської партії Джеймс Ленкфорд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
США готують угоду, яка може розблокувати кошти для допомоги Україні — ЗМІ
Що відомо
За його словами, текст угоди, яка дозволить розблокувати десятки мільярдів допомоги Україні, може бути опублікований уже цього тижня.
«Текст, сподіваюся, буде на цьому тижні, щоб вийти з цієї ситуації. У всіх буде час, щоб прочитати та вивчити його. Ніхто не буде усунутий від цього процесу», — сказав Ленкфорд.
Читайте: У Конгресі США домовились про бюджет. Питання України буде наступним
Він додав, що в разі ухвалення угоди Сенатом найближчим часом її передадуть до Палати представників, яка «зможе працювати над її вдосконаленням».
«Палата може серйозно поглянути на це і сказати: «Це дає реальний прогрес на кордоні, візьмімо це, збережімо це, а потім продовжимо шукати ще», — розповів про альтернативний варіант представник республіканців.
Нагадаємо
Наприкінці 2023 року Конгрес не зміг схвалити запит президента США Джо Байдена на виділення понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки, які передбачали понад 60 млрд доларів України.
Головним каменем спотикання стали республіканці, які відмовлялися підтримувати ініціативу. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс у свій запит їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.
4 січня у Білому домі заявили, що Штати більше не мають коштів, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги.
Коментарі - 4
SPEAKER JOHNSON:
No, I voted against one of the tranches of Ukraine spending to send a message to the White House. That’s not a lack of resolve in standing for freedom, standing with the Ukrainian people. We’ve always been consistent in that, but the House Republicans that voted against that last tranche of funding before the end of the- mid-summer, I think the vote was, is because we wanted to send a message to the White House that they were not being clear with the American people. What is the endgame in Ukraine? What is our strategy? What is the objective? How will we have proper oversight over these precious taxpayer dollars? Remembering of course, as I just noted, we have 34 trillion dollars in federal debt. This is a very serious matter, to send money to Ukraine to assist them in their conflict, we effectively have to borrow it from somewhere else. …
https://www.cbsnews.com/news/mike-johnson-house-speaker-face-the-nation-transcript-01−07−2024/