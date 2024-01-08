Ark Invest продала акції Coinbase на $46 млн: проводять диверсифікацію портфелів

У період з 3 по 5 січня компанія Кеті Вуд ARK Invest продала акції криптовалютної біржі Coinbase на $46 млн. Загалом фірма розпродала понад 300 тис акцій. Про це пише СoinDesk.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За наявними даними, ARK Invest проводить ребалансування інвестиційних портфелів у біржових фондах (ETF), які належать компанії. Керівництво фірми прагне, щоб жоден з активів не перевищував 10% вартості ETF.

Швидке зростання акцій Coinbase створило необхідність продажу цінних паперів біржі для відповідності згаданим вимогам. Минулого тижня COIN закрив торги на позначці $153,98.

Після недавнього продажу акцій Coinbase компанія практично досягла заданого балансу в інвестиційному портфелі. Частка цінних паперів біржі становить 10,04% від загальної вартості фонду ARKK. Ще один ETF компанії — ARKW — має акції Coinbase, на які припадає 10,37% від його сумарних активів.

На цьому тлі винятком є біржовий фонд Fintech Innovation (ARKF). На його рахунку є акції Coinbase, які становлять 13,41% від загальної вартості ETF.

До теми: Фонд Кеті Вуд продав акції Coinbase на $25 млн й купив Tesla