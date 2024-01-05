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5 січня 2024, 9:56

Фонд Кеті Вуд продав акції Coinbase на $25 млн й купив Tesla

Кеті Вуд та її фонд Ark Investment 4 січня продали акції криптобіржі Coinbase на $25 млн й за ці кошти придбали 105 201 акцію Tesla. Про це пишуть на Investor's Business Daily.

Кеті Вуд та її фонд Ark Investment 4 січня продали акції криптобіржі Coinbase на $25 млн й за ці кошти придбали 105,201 акцію Tesla.

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Фонд здійснив ці угоди коли акції Tesla просіли на 4%, а крипторинок знову пішов вниз. Ціна паперів провідного виробника електрокарів становила $238,45. На момент написання новини акції продовжили спад до $237,93.

Протягом останніх 5 днів акції Coinbase впали на 13%, але наразі їх вартість зросла за день на 2,21% після продажу інвестиційного пакета ARK.

У портфелі фонду акції Coinbase продовжують займати перше місце — 10,22%, а TSLA — друга з вагою 7,96%.

Рівно рік назад Кеті Вуд здійснила аналогічну угоду й купила акції Tesla у момент їх падіння — тоді папери досягли мінімуму за багато місяців.

До теми: Tesla у 2023 році збільшила постачання автомобілів на 38%

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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