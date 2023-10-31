З початку великої війни місцеві бюджети отримали від використання системи Прозорро.Продажі понад 2 мільярди

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

31 жовтня 2023, 13:17 Читать на русском

З початку великої війни місцеві бюджети отримали від використання системи Прозорро.Продажі понад 2 мільярди

Понад 2 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів від малої приватизації, оренди держмайна та реалізації землі в державній електронній системі Прозорро.Продажі з початку повномасштабної війни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Понад 2 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів від малої приватизації, оренди держмайна та реалізації землі в державній електронній системі Прозорро.
Фото: incentre.zp.ua

► Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

При цьому в середньому, за підсумками понад 14,3 тис. електронних торгів, ціна зросла у понад 1,8 раза.

Найактивніше майно за час повномасштабної війни реалізовували громади у:

  • Київській області — понад 1,3 тис. успішних аукціонів,
  • Львівській — 1,3 тисячі,
  • у Дніпропетровській — майже 1 тисяча закритих угод.

Більше ніж половина коштів, зароблених громадами під час воєнного стану, — майже 1,3 млрд грн вони отримали з реалізації землі.

Найактивніше здавали в оренду сільгоспземлю та продавали несільськогосподарські ділянки громади в Одеській області — понад 560 успішних аукціонів, Черкаській — майже 500 та Львівській — майже 440.

В середньому конкуренція на земельних торгах становить 3 учасники. Водночас найконкурентнішими були онлайн-аукціони з оренди землі під сільське господарство у Красилівської громади на Хмельниччині, де змагалося 14 та 13 учасників. Ще 13 учасників конкурували за право придбати 0,1 гектара не с/г землі у Чернівцях.

Мала приватизація принесла громадам понад 773 млн грн від початку повномасштабного вторгнення.

Найдорожчими приватизованими комунальними активами є Житомирський обласний центр кінематографії, який продала міська рада за 40 мільйонів гривень. А також нежитлові приміщення у Львові площею понад 550 кв. м придбали за 25 млн гривень та площею майже 850 кв. м — за майже 18 млн гривень.

З ринком малої приватизації найбільше працювали громади на Львівщині — їм вдалося продати майже 110 комунальних об‘єктів, на Дніпропетровщині — понад 80 та на Київщині — понад 50.

Ще понад 43 мільйони на рік під час війни громади отримуватимуть, здаючи своє майно в оренду. Найбільшу кількість аукціонів за цей період мають громади у Київській області — понад 1,1 тисячі успішних торгів, Дніпропетровській — понад 780 та у Львівській — майже 760.

Читайте також: Рада розширила перелік держсільгоспземель, які здаватимуться в оренду через Прозорро.Продажі

Найдорожчі об'єкти, що здали в оренду за цей час через онлайн-аукціони, — ЄМК плодоовочевої бази комунального підприємства «Світ» — з його оренди бюджет Києва отримує щомісячно майже 1,7 млн гривень, електротехнічне устаткування у Полтаві — понад 1,3 млн гривень доходу на місяць, та понад 700 кв. м нежитлової будівлі у Дніпрі — пів мільйона гривень доходу щомісячно.

Загалом за понад пʼять років впровадження реформи малої приватизації Україна отримала від реалізації державного та комунального майна через онлайн-аукціони системи Прозорро.Продажі понад 15 млрд грн. З них — 4,5 млрд грн надійшло за підсумками приватизаційних онлайн-аукціонів після початку повномасштабного вторгнення.

«Прозорро.Продажі» — акціонерне товариство (АТ), яке забезпечує роботу електронної торгової системи онлайн-аукціонів з продажу та здачі в оренду в публічних активів.

100% АТ належать державі в особі Міністерства економіки.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами