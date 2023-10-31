З початку великої війни місцеві бюджети отримали від використання системи Прозорро.Продажі понад 2 мільярди

Понад 2 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів від малої приватизації, оренди держмайна та реалізації землі в державній електронній системі Прозорро.Продажі з початку повномасштабної війни. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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При цьому в середньому, за підсумками понад 14,3 тис. електронних торгів, ціна зросла у понад 1,8 раза.

Найактивніше майно за час повномасштабної війни реалізовували громади у:

Київській області — понад 1,3 тис. успішних аукціонів,

Львівській — 1,3 тисячі,

у Дніпропетровській — майже 1 тисяча закритих угод.

Більше ніж половина коштів, зароблених громадами під час воєнного стану, — майже 1,3 млрд грн вони отримали з реалізації землі.

Найактивніше здавали в оренду сільгоспземлю та продавали несільськогосподарські ділянки громади в Одеській області — понад 560 успішних аукціонів, Черкаській — майже 500 та Львівській — майже 440.

В середньому конкуренція на земельних торгах становить 3 учасники. Водночас найконкурентнішими були онлайн-аукціони з оренди землі під сільське господарство у Красилівської громади на Хмельниччині, де змагалося 14 та 13 учасників. Ще 13 учасників конкурували за право придбати 0,1 гектара не с/г землі у Чернівцях.

Мала приватизація принесла громадам понад 773 млн грн від початку повномасштабного вторгнення.

Найдорожчими приватизованими комунальними активами є Житомирський обласний центр кінематографії, який продала міська рада за 40 мільйонів гривень. А також нежитлові приміщення у Львові площею понад 550 кв. м придбали за 25 млн гривень та площею майже 850 кв. м — за майже 18 млн гривень.

З ринком малої приватизації найбільше працювали громади на Львівщині — їм вдалося продати майже 110 комунальних об‘єктів, на Дніпропетровщині — понад 80 та на Київщині — понад 50.

Ще понад 43 мільйони на рік під час війни громади отримуватимуть, здаючи своє майно в оренду. Найбільшу кількість аукціонів за цей період мають громади у Київській області — понад 1,1 тисячі успішних торгів, Дніпропетровській — понад 780 та у Львівській — майже 760.

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Найдорожчі об'єкти, що здали в оренду за цей час через онлайн-аукціони, — ЄМК плодоовочевої бази комунального підприємства «Світ» — з його оренди бюджет Києва отримує щомісячно майже 1,7 млн гривень, електротехнічне устаткування у Полтаві — понад 1,3 млн гривень доходу на місяць, та понад 700 кв. м нежитлової будівлі у Дніпрі — пів мільйона гривень доходу щомісячно.

Загалом за понад пʼять років впровадження реформи малої приватизації Україна отримала від реалізації державного та комунального майна через онлайн-аукціони системи Прозорро.Продажі понад 15 млрд грн. З них — 4,5 млрд грн надійшло за підсумками приватизаційних онлайн-аукціонів після початку повномасштабного вторгнення.

«Прозорро.Продажі» — акціонерне товариство (АТ), яке забезпечує роботу електронної торгової системи онлайн-аукціонів з продажу та здачі в оренду в публічних активів.

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