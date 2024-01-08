Пенсійний фонд України станом на 8 січня спрямував 15,1 млрд грн на пенсійні виплати. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
8 січня 2024, 13:16
Пенсійний фонд спрямував 15,1 мільярда гривень на пенсійні виплати
►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Станом на 7 січня профінансовано:
- на пенсійні виплати — 15,1 млрд грн, в тому числі через Укрпошту — 2,6 млрд грн, через уповноважені банки — 12,5 млрд грн;
- на виплату житлових субсидій та пільг — 4208,6 млн грн;
- на страхові виплати — 1288,3 млн грн, в тому числі на оплату лікарняних — 205,5 млн грн.
Читайте: Пенсійний фонд збільшив виплату пенсій, субсидій та пільг
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі