Пенсійний фонд збільшив виплату пенсій, субсидій та пільг

Пенсійний фонд України (ПФУ) 25 грудня завершив фінансування пенсій за грудень. На виплати спрямовано 58 млрд грн, що більше, ніж у листопаді (57,9 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

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За даними Пенсійного фонду, 9,6 млрд грн виплат відбулось через Укрпошту, 48,4 млрд грн — через уповноважені банки.

Станом на 25 грудня профінансовано:

6,4 млрд грн — на виплату житлових субсидій та пільг (у листопаді — 2,5 млрд грн),

2,3 млрд грн — на страхові виплати, в тому числі на оплату лікарняних — 1,2 млрд грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні складала 5350,33 грн, проте в 8 областях вона була відчутна вища за середню по країні.