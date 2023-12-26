Пенсійний фонд України (ПФУ) 25 грудня завершив фінансування пенсій за грудень. На виплати спрямовано 58 млрд грн, що більше, ніж у листопаді (57,9 млрд грн). Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
26 грудня 2023, 12:15
Пенсійний фонд збільшив виплату пенсій, субсидій та пільг
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За даними Пенсійного фонду, 9,6 млрд грн виплат відбулось через Укрпошту, 48,4 млрд грн — через уповноважені банки.
Станом на 25 грудня профінансовано:
- 6,4 млрд грн — на виплату житлових субсидій та пільг (у листопаді — 2,5 млрд грн),
- 2,3 млрд грн — на страхові виплати, в тому числі на оплату лікарняних — 1,2 млрд грн.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні складала 5350,33 грн, проте в 8 областях вона була відчутна вища за середню по країні.
Джерело: Мінфін
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