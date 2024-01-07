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7 січня 2024, 11:20

Зеленський закликав Захід прискорити передачу заморожених російських активів

Володимир Зеленський закликав союзників прискорити передачу заморожених російських активів для підтримки України. Про це президент написав у соцмережі X.

Володимир Зеленський закликав союзників прискорити передачу заморожених російських активів для підтримки України.

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«Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але найбільше не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них болісною. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти та побачать, що світ сильніший за терор», — написав Зеленський.

Він зазначив, що рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію росії проти України.

«Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити», — додав президент.

За його словами, «відчутного прогресу» у цьому питанні необхідно досягти цього року.

Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно $300 млрд.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Exba
Exba
7 січня 2024, 11:32
#
Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас
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Investik
Investik
7 січня 2024, 12:04
#
Если бы США и ЕС хотели, то давно бы конфисковали резервы. Но на деле прецедентов такого нет, есть только заморозки. США и ЕС больше беспокоятся о статусе доллара и евро. Если конфискациями напугать китайцев и других азиатов, то они начнут сливать ценные бумаги в долларах и евро, что сразу создаст огромную инфляцию на Западе. Другая проблема, что в России залипли активы иностранных инвесторов и скорее всего на суммы больше. Более вероятный вариант это вариант похожий на добровольные репарации, т. е. при мирном соглашении из резервов будут выделяться средства на восстановление того, что разбомбили. Но это возможно как продукт дипломатии, а не войны.
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