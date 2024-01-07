Зеленський закликав Захід прискорити передачу заморожених російських активів

Володимир Зеленський закликав союзників прискорити передачу заморожених російських активів для підтримки України. Про це президент написав у соцмережі X.

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«Це історична можливість змусити державу-терориста заплатити за свій терор. Російським елітам і керівництву байдуже до людських життів, але найбільше не байдуже до грошей. Втрата активів буде для них болісною. Вони відчують справжню силу міжнародної спільноти та побачать, що світ сильніший за терор», — написав Зеленський.

Він зазначив, що рішення про використання заморожених російських активів для підтримки України буде цілком справедливою та законною відповіддю на агресію росії проти України.

«Це буде правильний сигнал усім потенційним агресорам у світі: напад на іншу державу не приносить дивідендів, агресор змушений зрештою платити», — додав президент.

За його словами, «відчутного прогресу» у цьому питанні необхідно досягти цього року.

Заморожені російські активи за кордоном становлять приблизно $300 млрд.