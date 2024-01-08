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8 січня 2024, 9:38

Світові ціни на зерно впали за рік на 15% — ООН

Світові ціни на продукти харчування в грудні 2023 року впали на 10,1%, порівняно з аналогічним місяцем 2022 року, і на 1,5% порівняно з листопадом. У підсумку індекс цін на продовольство опустився до 118,5 пункту, йдеться у звіті FAO (Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН), передає Інтерфакс-Україна.

Світові ціни на продукти харчування в грудні 2023 року впали на 10,1%, порівняно з аналогічним місяцем 2022 року, і на 1,5% порівняно з листопадом.
Фото:depositphotos

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Як змінився індекс

За підрахунками експертів організації, загалом у 2023 році індекс був на 13,7% нижчим середнього значення попереднього року, і лише міжнародний індекс цін на цукор за цей період був вищим.

Зокрема, індекс цін на зернові в грудні 2023 року зріс на 1,5% порівняно з листопадом через зростання цін на пшеницю, кукурудзу, рис і ячмінь, а також через логістичні збої. Загалом індекс за рік був на 15,4% нижчим за середній показник 2022 року.

Індекс цін на рослинні олії, навпаки, знизився на 1,4% порівняно з листопадом, що відображає низький рівень закупівель пальмової, соєвої, ріпакової та соняшникової олії. Загалом за 2023 рік цей показник був на 32,7% нижчим за рівень минулого року.

Читайте: Світові ціни на рис зросли до максимуму за 15 років

Індекс цін на цукор знизився порівняно з листопадом на 16,6% і досяг мінімуму за дев'ять місяців. Проте цей показник все одно на 14,9% вищий за грудень 2022 року.

Індекс цін на м'ясо знизився на 1% порівняно з листопадом і на 1,8% порівняно з груднем 2022 року внаслідок тривалого низького імпортного попиту на свинину з Азії.

Індекс цін на молочну продукцію зріс на 1,6% порівняно з листопадом 2023 року, але все ще залишається на 16,1% нижче індексу грудня 2022 року.

Джерело: Мінфін
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