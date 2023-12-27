Світові ціни на рис зросли до максимуму за 15 років

Світові ціни на рис підскочили до нового 15-річного максимуму, викликаного сильним попитом і занепокоєнням щодо пропозиції. Про це повідомляє Bloomberg.

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За даними Асоціації експортерів рису Таїланду, тайський білий рис 5%-ї очистки, який є азійським еталоном, зростає третій тиждень поспіль і в середу, 27 грудня, сягнув $659 за тонну.

Це найвищий показник з жовтня 2008 року, і зростання цін цього року становило близько 38% після того, як найбільший постачальник рису — Індія — обмежила експорт, а суха погода поставила під загрозу виробництво.

Рис є життєво важливим продуктом харчування для людей в Азії та Африці, і останнє зростання цін може посилити інфляційний тиск та збільшити витрати на імпорт для покупців.

Деякі країни почали збільшувати закупівлі рису, щоб створити достатні запаси через побоювання, що вплив Ель-Ніньйо призведе до подальшого скорочення поставок у найближчі місяці.