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8 січня 2024, 9:17

Влада Узбекистану оштрафувала біткоїн-біржу Binance

Національне агентство перспективних проєктів Республіки Узбекистан виявило низку порушень з боку криптовалютної біржі Binance. Про це ForkLog повідомили представники відомства.

Національне агентство перспективних проєктів Республіки Узбекистан виявило низку порушень з боку криптовалютної біржі Binance.
Фото: binance.com

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https://forklog.com/news/vlasti-uzbekistana-oshtrafovali-bitkoin-birzhu-binance«>

Що відомо

Керуючись Положенням про порядок ліцензування діяльності провайдерів послуг у сфері обороту криптоактивів, Агентство виявило:

  • факти надання громадянам Республіки Узбекистан послуг із здійснення операцій із криптоактивами;

  • угоди з анонімними монетами, а також із криптоактивами та грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом;

  • що компанія не є юридичною особою — резидентом Республіки Узбекистан;

  • відсутність електронної платформи, розміщеної на серверах, що знаходяться на території Узбекистану;

  • недотримання вимог законодавства у сфері обігу криптоактивів, протидії легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення, а також зберігання та використання персональних даних;

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  • відсутність будь-якої інформації щодо недопущення до керівництва та до участі у статутному фонді провайдерів послуг осіб, зазначених у підпункті «з)» пункту 9 Положення, а також компаній, зареєстрованих у офшорних зонах;

  • відсутність сформованого статутного фонду, частина якого має резервуватися на окремому рахунку у комерційному банку Республіки Узбекистан.

«Агентством, відповідно до Закону, ухвалено рішення про накладення штрафу у розмірі 300 базових розрахункових величин, яке направлене криптобіржі Binance та регулятору юрисдикції, в якій зареєстрована компанія», — йдеться у документі, який опинився у розпорядженні ForkLog.

Джерело: Мінфін
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