Влада Узбекистану оштрафувала біткоїн-біржу Binance

Що відомо

Керуючись Положенням про порядок ліцензування діяльності провайдерів послуг у сфері обороту криптоактивів, Агентство виявило:

факти надання громадянам Республіки Узбекистан послуг із здійснення операцій із криптоактивами;

угоди з анонімними монетами, а також із криптоактивами та грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом;

що компанія не є юридичною особою — резидентом Республіки Узбекистан;

відсутність електронної платформи, розміщеної на серверах, що знаходяться на території Узбекистану;

недотримання вимог законодавства у сфері обігу криптоактивів, протидії легалізації доходів, одержаних від злочинної діяльності, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення, а також зберігання та використання персональних даних;

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відсутність будь-якої інформації щодо недопущення до керівництва та до участі у статутному фонді провайдерів послуг осіб, зазначених у підпункті «з)» пункту 9 Положення, а також компаній, зареєстрованих у офшорних зонах;

відсутність сформованого статутного фонду, частина якого має резервуватися на окремому рахунку у комерційному банку Республіки Узбекистан.

«Агентством, відповідно до Закону, ухвалено рішення про накладення штрафу у розмірі 300 базових розрахункових величин, яке направлене криптобіржі Binance та регулятору юрисдикції, в якій зареєстрована компанія», — йдеться у документі, який опинився у розпорядженні ForkLog.