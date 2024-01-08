Що очікувати від курсу гривні у 2024 році

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що буде з курсом гривні

«З початку війни НБУ був змушений зафіксувати офіційний курс (спочатку 29,25 грн/долар, з липня 2022 року — 36,6 грн/долар). Це призводило до множинності курсів: офіційний, курс міжбанківського ринку, курс сірого ринку, курс в обмінних пунктах. При цьому готівковий курс постійно рухався», — зазначив Пишний.

Голова НБУ нагадав жовтень 2022 року коли, офіційний курс був 36,6, а обмінники продавали долар по 41−42 гривні.

Читайте: НБУ за тиждень зменшив продаж валюти

«Якщо ця різниця суттєва, виникає арбітраж, спекуляції і неможливість забезпечити курсову стійкість і, що важливо, формувати очікування стабільності», — сказав він.

Пишний зазначив, що однією з задач НБУ було прибрати множинність курсів. Відповідно НБУ з жовтня відмовився від фіксації курсу та перейшов до керованої гнучкості курсу.

«НБУ буде присутнім на валютному ринку та згладжувати надмірні і небезпечні коливання», — сказав він, зазначивши, що люди отримали право вибору: купувати долар, який може як зрости, так і впасти, або залишати заощадження в гривневих активах, які дають значний дохід.

Пишний зазначив, що НБУ традиційно не дає прогноз щодо курсу долара «але декларує, що буде ефективно забезпечувати мандат цінової стабільності і курсової стійкості».