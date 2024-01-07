НБУ за тиждень зменшив продаж валюти

Чистий продаж доларів Національним банком цього тижня скоротився до $789,3 млн з $891,8 млн в останній тиждень минулого року. Про це свідчать дані регулятора.

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У першій половині тижня купівля валюти клієнтами банків зростала: з мінімальних $56,52 млн у понеділок до $202,69 млн у середу.

В результаті НБУ в середу послабив офіційний курс гривні на 0,08%, або на 3 копійки, — до нового мінімуму 38,1159 грн/$1.

Проте у четвер попит злегка ослаб, в результаті курс зміцнився на 0,20%, або на 7 копійок, до 38,0412 грн/$1, а в п'ятницю, в останній день торгів, гривня знову трохи послабшала — на 0,10%, або 3 копійки, до 38,0775 грн/$.

Загалом з понеділка долар подорожчав на 0,20%, а з моменту переходу Нацбанку до режиму керованої гнучкості, долар став дорожчим на 4,13%, або 1 грн 51 коп.

На готівковому ринку у п'ятницю долар подорожчав одразу на 1% — до 39,49 грн/$1, повернувшись до передноворічної динаміки після відскоку у перші дні року.

Загалом за підсумками грудня чистий продаж НБУ виріс приблизно до $3,57 млрд з $2,46 млрд у листопаді, $3,34 млрд у жовтні та $2,69 млрд у вересні.