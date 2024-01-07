На Київщині відкрили нове «Сільпо» у стилі біржі

У Вишневому, що неподалік Києва, наприкінці року відкрили нове «Сільпо» у стилі біржі. Дизайнери компанії поєднали в оформленні магазину дві епохи розвитку біржових торгів, починаючи з паперової до цифрової з комп'ютерами та криптовалютами. Про це повідомила пресслужба супермаркету.

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Колони у магазині оформлені у вигляді хмарочосів з трейдерськими плакатами, а шлях до товарів гостям вказують навігаційні стрілки з назвами вулиць.

Над островом кулінарії розміщено «серце біржі» — цифрове табло, на якому транслюються зашифровані котирування торгових марок.

А пульс біржі виконаний у вигляді «свічкового» графіку. Ілюстрації на шпалерах розповідають про насичене життя трейдерів, а у зоні алкогольного відділу можна роздивитися старі фотографії брокерів та торгів. Також у магазині не забули про символи біржі - ведмедя та бика.

Новий магазин розташований на вулиці Європейська, 30 і це перший «Сільпо» у Вишневому.

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