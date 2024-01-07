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7 січня 2024, 18:03

На Київщині відкрили нове «Сільпо» у стилі біржі

У Вишневому, що неподалік Києва, наприкінці року відкрили нове «Сільпо» у стилі біржі. Дизайнери компанії поєднали в оформленні магазину дві епохи розвитку біржових торгів, починаючи з паперової до цифрової з комп'ютерами та криптовалютами. Про це повідомила пресслужба супермаркету.

У Вишневому, що неподалік Києва, наприкінці року відкрили нове «Сільпо» у стилі біржі.

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Колони у магазині оформлені у вигляді хмарочосів з трейдерськими плакатами, а шлях до товарів гостям вказують навігаційні стрілки з назвами вулиць.

Над островом кулінарії розміщено «серце біржі» — цифрове табло, на якому транслюються зашифровані котирування торгових марок.

А пульс біржі виконаний у вигляді «свічкового» графіку. Ілюстрації на шпалерах розповідають про насичене життя трейдерів, а у зоні алкогольного відділу можна роздивитися старі фотографії брокерів та торгів. Також у магазині не забули про символи біржі - ведмедя та бика.

Новий магазин розташований на вулиці Європейська, 30 і це перший «Сільпо» у Вишневому.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
7 січня 2024, 20:32
#
Корпорации наше все уничтожим малый бизнес в первую пятилетку! Догоним и перегоним Африку!
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0
alex7722
alex7722
7 січня 2024, 20:41
#
А я думал торги будут-. Стоимость 1 апельсина 10 грн. Кто больше даст тому и продадут
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