В Україну заходить турецький гігант е-комерції

Лідер турецької електронної комерції Hepsiburada заходить в Україну. Попри те, що в нашій країні триває війна, керівники компанії надіються на успішний старт їх бізнесу. Про це пише Bloomberg.

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«Для нас це стратегічна інвестиція. У майбутньому Україна нормалізується, і ми хочемо бути готовими», — пояснила рішення СЕО компанії Нілхан Онал.

Hepsiburada це один з найпопулярніших сайтів в Туреччині, на якому можна купити різноманітні товари — від електроніки до одягу.

У 2021 році Hepsiburada першою з турецьких компаній вийшла на американський фондовий ринок. З того часу акції впали з піку $15,23 до 59 центів і зараз торгуються на NASDAQ під тикером HEPS за $1,68.

Динаміка ціни від моменту виходу на ринок / Джерело: Google

Падіння спровокував судовий процес проти керівництва компанії, але справу було закрито мировою угодою.

Акції зросли після того, як на посаду СЕО прийшла Нілхан Онал. За рік папери піднялися на 86%. Поточна вартість Hepsiburada становить $548 мільйонів. На момент виходу на IPO оцінка становила $4 млрд.

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