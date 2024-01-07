Лідер турецької електронної комерції Hepsiburada заходить в Україну. Попри те, що в нашій країні триває війна, керівники компанії надіються на успішний старт їх бізнесу. Про це пише Bloomberg.
В Україну заходить турецький гігант е-комерції
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
«Для нас це стратегічна інвестиція. У майбутньому Україна нормалізується, і ми хочемо бути готовими», — пояснила рішення СЕО компанії Нілхан Онал.
Hepsiburada це один з найпопулярніших сайтів в Туреччині, на якому можна купити різноманітні товари — від електроніки до одягу.
У 2021 році Hepsiburada першою з турецьких компаній вийшла на американський фондовий ринок. З того часу акції впали з піку $15,23 до 59 центів і зараз торгуються на NASDAQ під тикером HEPS за $1,68.
Динаміка ціни від моменту виходу на ринок / Джерело: Google
Падіння спровокував судовий процес проти керівництва компанії, але справу було закрито мировою угодою.
Акції зросли після того, як на посаду СЕО прийшла Нілхан Онал. За рік папери піднялися на 86%. Поточна вартість Hepsiburada становить $548 мільйонів. На момент виходу на IPO оцінка становила $4 млрд.
Читайте також: NASDAQ падає вже п'ятий день: це найдовша «ведмежа» серія за 14 місяців
Коментарі - 5
Это не производство…
Локализуют сайт, создатут небольшой офис
и логистический центр со складом для увеличения
продажи турецких товаров в Украине и удешевления
доставки…
В дальнейшем, самое ходовое будут завозить контейнерами
на склад в Украине оптом, а продавать в розницу…
Товарооборот с Турцией ещё больше вырастет и всё в части
импорта овощей, фруктов, шмоток и бытовой техники в Украину…
не увидит при появлении турецкой е-комерции в Украине…
Вы же перевели разговор на потребителя, который что-то
там может когда-то выиграть, а может и проиграть…
Было бы неплохо оспорить мой тезис об увеличении импорта
и увеличении негативного торгового сальдо, ведь и то и другое
не является позитивом для всех граждан страны без исключения,
а не только для покупателей турецкого барахла…