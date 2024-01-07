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7 січня 2024, 15:35

В Україну заходить турецький гігант е-комерції

Лідер турецької електронної комерції Hepsiburada заходить в Україну. Попри те, що в нашій країні триває війна, керівники компанії надіються на успішний старт їх бізнесу. Про це пише Bloomberg.

Лідер турецької електронної комерції Hepsiburada заходить в Україну.

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«Для нас це стратегічна інвестиція. У майбутньому Україна нормалізується, і ми хочемо бути готовими», — пояснила рішення СЕО компанії Нілхан Онал.

Hepsiburada це один з найпопулярніших сайтів в Туреччині, на якому можна купити різноманітні товари — від електроніки до одягу.

У 2021 році Hepsiburada першою з турецьких компаній вийшла на американський фондовий ринок. З того часу акції впали з піку $15,23 до 59 центів і зараз торгуються на NASDAQ під тикером HEPS за $1,68.

Динаміка ціни від моменту виходу на ринок / Джерело: Google

Падіння спровокував судовий процес проти керівництва компанії, але справу було закрито мировою угодою.

Акції зросли після того, як на посаду СЕО прийшла Нілхан Онал. За рік папери піднялися на 86%. Поточна вартість Hepsiburada становить $548 мільйонів. На момент виходу на IPO оцінка становила $4 млрд.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
7 січня 2024, 16:15
#
Новий бізнес, нові інвестиції — це добре
+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
7 січня 2024, 16:38
#
Во что собственно инвестиции?
Это не производство…
Локализуют сайт, создатут небольшой офис
и логистический центр со складом для увеличения
продажи турецких товаров в Украине и удешевления
доставки…
В дальнейшем, самое ходовое будут завозить контейнерами
на склад в Украине оптом, а продавать в розницу…

Товарооборот с Турцией ещё больше вырастет и всё в части
импорта овощей, фруктов, шмоток и бытовой техники в Украину…
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
7 січня 2024, 17:20
#
Выход на рынок Украины турецкой е-комерции очень хорошо, во-первых, если турки входят, т они верят , что конфликт с гомностаном не будет продолжительным, во-вторых турецкие бренды и так достаточно представлены в Украине, в третьих если уважаемый Qwerty1999 не заметил у нас уже присутствует е-комерция из Китая, Чехии, Польши. То есть это еще одна. Кстати я что-то незаметил чтобы Розетка торговала футболками Житомирской швейной фабрики или телевизорами Львовского Электрона. Ну, а если взлянуть на Розетку, я бы не сказал, что она небольшая. А от конкуренции всегда выиграет этот-потребитель
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0
Vorlock
Vorlock
7 січня 2024, 17:29
#
2−3 неділі? прокиньтесь, вже скоро 2 роки буде
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 січня 2024, 17:40
#
Я оспаривал тезис об инвестициях, которых никто
не увидит при появлении турецкой е-комерции в Украине…

Вы же перевели разговор на потребителя, который что-то
там может когда-то выиграть, а может и проиграть…

Было бы неплохо оспорить мой тезис об увеличении импорта
и увеличении негативного торгового сальдо, ведь и то и другое
не является позитивом для всех граждан страны без исключения,
а не только для покупателей турецкого барахла…
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