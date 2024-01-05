NASDAQ падає вже п'ятий день: це найдовша «ведмежа» серія за 14 місяців

Американський Індекс технологічних акцій NASDAQ демонструє падіння вже п'ять днів поспіль і це найдовша «ведмежа» серія з жовтня 2022 року. Про це пише CNBC.

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На момент написання новини, NASDAQ фіксує падіння 4,17% за останні 5 днів.

Зниження індексу пов'язане з падінням цін на мегакапіталізовані технологічні акції, такі як Apple (-6,27%).

Аналітики зазначають, що загальне зниження на фондовому ринку США відбувається через невизначеність по ставках ФРС. Це змушує інвесторів хвилюватися, вони вважають, що ринки були переоцінені.

Загалом останні результати на Волл-стріт різко контрастують із тим, як ринок закінчив 2023 рік. S&P 500 завершив минулий рік зростанням більш ніж на 24%, але у новому році індекс втратив вже 2%.