Tesla відкликає 1,6 мільйона електромобілів

Компанія Tesla відкликає понад 1,6 млн електромобілів у Китаї через проблеми з програмним забезпеченням, йдеться про моделі S, X, 3 і Y. Про це пише Reuters.

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Відкликання на другому найбільшому ринку для Tesla слідують за двома відкликаннями автовиробника в США в грудні.

«Tesla може дистанційно оновити транспортні засоби, щоб виправити проблеми», — йдеться в заяві Державного управління з регулювання ринку Китаю. Цей крок класифікується як відкликання продукції згідно з китайськими правилами.

Зазначається, що відкликання здійснять за допомогою віддаленого оновлення ПЗ: воно стосуватиметься електромобілів 2014—2023 років випуску, зокрема, Model 3 та Model Y китайського виробництва, а також імпортних Model S і Model X.

Окремо Tesla також оновить програмне забезпечення для 7 538 одиниць автомобілів моделей S і X, щоб розв'язувати проблему з дверима, які можуть розблокуватися під час аварій.