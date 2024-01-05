Організація об'єднаних націй (ООН) оцінила стан української економіки. В організації зазначили, що вона продемонструвала певну стійкість, але про відновлення наразі говорити зарано. Про це передає Укрінформ.
В ООН дали оцінку економіки України: показала стійкість
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Українська економіка
У 2023 році українська економіка продемонструвала незначне відновлення — ріст ВВП становив 4,6% після попереднього падіння на 29,1%.
Про це йдеться в Доповіді про світове економічне становище та перспективи 2024 року, підготовленій департаментом ООН з економічних та соціальних питань.
Торік економіка України продемонструвала певну стійкість до наслідків нинішньої війни, особливо в частині постачання електроенергії.
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«Цього року спостерігається незначне покращення, але це покращення на папері, оскільки економіка вже скоротилася, і це дуже боляче», — сказав директор відділу економічного аналізу й політики департаменту Шантану Мукерджі.
Він додав, що невелике покращення не означає відновлення економіки порівняно з довоєнним періодом.
Світова економіка
Загалом в ООН дали похмурі прогнози щодо світової економіки. За підрахунками організації, темпи зростання сповільняться з 2,7% минулого року до 2,4% цьогоріч.
«Затяжний період високих відсоткових ставок, подальша ескалація конфліктів, млява міжнародна торгівля й почастішання природних лих, пов'язаних зі зміною клімату, становлять серйозні виклики для зростання глобальної економіки», — вважають економісти ООН.
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