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5 січня 2024, 10:38

В ООН дали оцінку економіки України: показала стійкість

Організація об'єднаних націй (ООН) оцінила стан української економіки. В організації зазначили, що вона продемонструвала певну стійкість, але про відновлення наразі говорити зарано. Про це передає Укрінформ.

Організація об'єднаних націй (ООН) оцінила стан української економіки.

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Українська економіка

У 2023 році українська економіка продемонструвала незначне відновлення — ріст ВВП становив 4,6% після попереднього падіння на 29,1%.

Про це йдеться в Доповіді про світове економічне становище та перспективи 2024 року, підготовленій департаментом ООН з економічних та соціальних питань.

Торік економіка України продемонструвала певну стійкість до наслідків нинішньої війни, особливо в частині постачання електроенергії.

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«Цього року спостерігається незначне покращення, але це покращення на папері, оскільки економіка вже скоротилася, і це дуже боляче», — сказав директор відділу економічного аналізу й політики департаменту Шантану Мукерджі.

Він додав, що невелике покращення не означає відновлення економіки порівняно з довоєнним періодом.

Світова економіка

Загалом в ООН дали похмурі прогнози щодо світової економіки. За підрахунками організації, темпи зростання сповільняться з 2,7% минулого року до 2,4% цьогоріч.

«Затяжний період високих відсоткових ставок, подальша ескалація конфліктів, млява міжнародна торгівля й почастішання природних лих, пов'язаних зі зміною клімату, становлять серйозні виклики для зростання глобальної економіки», — вважають економісти ООН.

Джерело: Мінфін
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