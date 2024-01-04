Tesla у 2023 році збільшила постачання автомобілів на 38%

Tesla за 2023 рік випустила 1,846 млн автомобілів, що на 35% більше, ніж за попередній рік. Постачання на ринок зросли на 38% до 1,809 млн автомобілів. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Випуск авто

Компанія поставила 1,74 млн електромобілів Model 3 та Model Y та майже 69 тис. інших, дорожчих моделей.

У четвертому кварталі компанія випустила майже 495 тисяч автомобілів, поставила ринку понад 484,5 тис. автомобілів. Дані показники відповідно на 13% і 20% більше за аналогічний квартал минулого року.

Аналітики, опитані FactSet, у середньому прогнозували постачання у четвертому кварталі на рівні 473 тис. машин.

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Tesla опублікує фінансові результати за 4 квартал 24 січня після закриття ринку.

Цього ж дня керівництво компанії проведе онлайн-трансляцію із відповідями на запитання.