Національний банк України встановив на 5 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,0412 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ збільшив курс гривні на 7 копійок.
5 січня 2024, 9:21
Офіційний курс НБУ: гривня зміцнилась на 7 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 5 січня встановив офіційний курс євро на рівні 41,6665 грн.
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Джерело: Мінфін
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