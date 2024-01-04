Національний банк України встановив на 4 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,1159 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки.
4 січня 2024, 8:00
Офіційний курс НБУ: Долар подорожчав на три копійки
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Валютний ринок
НБУ на 4 січня встановив офіційний курс євро на рівні 41,60 грн.
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Джерело: Мінфін
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