Офіційний курс НБУ: Долар подорожчав на три копійки

Національний банк України встановив на 4 січня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 38,1159 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 3 копійки.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

НБУ на 4 січня встановив офіційний курс євро на рівні 41,60 грн.

Читайте: У Нацбанку пояснили, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний додаток, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore .