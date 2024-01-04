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4 січня 2024, 12:42

Страхування суден в Чорному морі: Два держбанки випустили акредитиви на $20 мільйонів

Державний Укрексімбанк та Укргазбанк за заявкою Експортно-кредитного агенства випустили акредитиви на суму 20 млн доларів США в рамках важливого державного проєкту, спрямованого на відновлення можливостей страхування суден від воєнних ризиків. Про це йдеться у повідомленні банку.

Державний Укрексімбанк та Укргазбанк за заявкою Експортно-кредитного агенства випустили акредитиви на суму 20 млн доларів США в рамках важливого державного проєкту, спрямованого на відновлення можливостей страхування суден від воєнних ризиків.
Фото: exposk.com.ua

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Умови

Укргазбанк та Укрексімбанк випустили акредитиви на користь британського страхувальника. Заявником акредитива виступило ПрАТ ЕКА. Строк — до 3 років, сума — 20 млн доларів США.

Страхування експорту

Війна негативно вплинула на сферу страхування в Україні. Страхування експорту зерна з України стало набагато більш ризикованим, оскільки в липні 2023 року росія остаточно вийшла з «зернової угоди», укладеної за посередництва ООН, що своєю чергою зробило дорожчою вартість страхування для судновласників.

В листопаді 2023 року Уряду України разом із британським урядом та пулом 14 страхових компаній із Британії вдалося створити спеціальну програму (так званий проєкт «Єдність»), спрямовану на те, щоб забезпечити судновласників можливістю отримувати доступне страхове покриття для транспортування експортованого з України зерна та інших товарів морем з України.

Читайте: Україна розширює доступні інструменти страхування військових ризиків для експортерів

Схема, зокрема, спрямована на забезпечення судновласників і фрахтувальників страхуванням воєнних ризиків за відсутності безпечних коридорів для суден, що заходять і виходять із чорноморських портів.

Реалізація такої важливої для економіки України ініціативи стало можливим завдячуючи тісній співпраці між Українським урядом, міжнародною компанією Марш МакЛеннан, ПрАТ «Експортне-Кредитне Агентство», Укрексімбанком та Укргазбанком.

Читайте:Страхування військових ризиків. Брокер Marsh McLennan оголосив про співпрацю з урядом України

Джерело: Мінфін
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