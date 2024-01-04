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4 січня 2024, 11:59

Інфляція у Туреччині у грудні прискорилася до максимуму за 13 місяців

Темпи зростання споживчих цін у Туреччині у грудні прискорилися до максимуму за 13 місяців, з листопада 2022 року. Про це повідомляє Trading Economics.

Темпи зростання споживчих цін у Туреччині у грудні прискорилися до максимуму за 13 місяців, з листопада 2022 року.
Фото:depositphotos

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Що відбувається з економікою

Інфляція становила 64,8% порівняно з 62% у листопаді, за даними статистичного інституту країни (Turkstat).

При цьому аналітики в середньому прогнозували ще більше прискорення — до 65,1%.

Ціни на комунальні послуги у грудні підвищилися на 40,4% (місяцем раніше — 37,5%), на транспортні послуги — на 77% (на 70%), на готелі, кафе та ресторани — на 93,2% (на 92 9%). Продукти харчування подорожчали на 72%, порівняно з 67,2% у листопаді.

Тим часом у помісячному вирахуванні інфляція ослабла до 2,9% у грудні з 3,3% у листопаді.

Базова інфляція, яка не враховує вартість продуктів, енергоносіїв, тютюнової продукції та золота, у грудні склала 70,6% проти 69,9% місяцем раніше, повідомляє Turkstat. Це максимальні темпи зростання з початку ведення розрахунків у 2004 році.

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Ціни виробників (індекс PPI) у Туреччині минулого місяця підвищилися на 44,2% за рік та на 1,1% щодо листопада.

Джерело: Мінфін
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