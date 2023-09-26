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26 вересня 2023, 12:42 Читать на русском

Курс турецької ліри впав до нового історичного мінімуму

Турецька ліра знову оновила історичний мінімум щодо американського долара. Вартість валютної пари долар США / турецька ліра (USD/TRY) на міжнародному ринку Форекс підскочила на 1,23% і досягла позначки 27,5155 ліри за долар.

Турецька ліра знову оновила історичний мінімум щодо американського долара.
Фото: depositphotos

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Що відбувається з лірою

За останні 12 місяців курс долара до турецької ліри зріс приблизно на 48%. Чотири різкі підвищення процентних ставок Центральним банком Туреччини за останні чотири місяці не змогли послабити тиск на валюту.

Центральний банк Туреччини розпочав посилення грошово-кредитної політики в червні 2023 року після того, як президент Тайіп Ердоган призначив головою регулятора Хафізе Гайє Еркан.

Раніше Еркан займала керівні посади у банках Goldman Sachs та First Republic. Регулятор підвищив процентні ставки із 8,5% до 30%.

Нагадаємо

Раніше ключова ставка у Туреччині тривалий час утримувалася на низькому рівні, незважаючи на розгін інфляції. Починаючи з осені 2021 року турецький ЦБ приймав рішення або на користь зниження ставки, або на користь її збереження, незважаючи на зростання цін.

Річна інфляція у Туреччині у жовтні 2022 року зросла до 24-річного максимуму на рівні 85,51% на тлі знецінення турецької ліри. Політика регулятора Туреччини йшла врозріз із підвищенням ставок центробанками більшості розвинених країн, які намагалися стримати рекордну інфляцію.

За підсумками червня 2023 року інфляція у Туреччині знизилася до 38,21%, однак у липні знову почала зростати.

У серпні інфляція у Туреччині прискорилася до 58,9%, повідомив Інститут статистики країни. Ціль регулятора з інфляції становить 5%. У Центробанку Туреччини мають намір досягти дефляції до 2024 року за допомогою посилення грошово-кредитної політики.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Dmitrik7
Dmitrik7
26 вересня 2023, 13:14
#
Желаю всем 36,6 (с)

Ну, так считать будет проще.
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Oleksii Ch
Oleksii Ch
26 вересня 2023, 14:28
#
Саме так. Релокантам та біженцям з України буде зручно 1:1 рахувати.
Але ціни ще більше злетять у космос…
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